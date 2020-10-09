Алексей Вишня оценил шансы Агутина на получение Grammy

Сейчас российские музыканты делают музыку по мировым стандартам. Поэтому Леонид Агутин вполне заслуженно попал в лонг-лист премии Grammy, заявил газете ВЗГЛЯД музыкант, бывший звукорежиссер группы «Кино» Алексей Вишня.

Новый альбом леонида Агутина «La Vida Cosmopolita», состоящий из 11 песен, вошел в лонг-лист американской премии Grammy. Попадет ли творение музыканта в список финалистов Grammy-2021, станет известно уже в декабре 2020 года.

«Это очень большое достижение для любого российского артиста, и я считаю, что премия Grammy незаслуженно обходит российскую сцену своим вниманием. У нас очень много достойных продюсеров, исполнителей, и бывает очень даже оригинальные композиции. Думаю, Grammy уже очень скоро найдет своего героя в России, и я желаю Агутину Леониду, чтобы это свершилось», – говорит Вишня.

По его мнению, на сегодняшний день аранжировки и звукозапись сама по себе ничуть не уступает мировому стандарту. Причем это касается как Агутина, так и всей российской сцены за последние несколько лет.

«У людей появились такие технологии, о которых мы в 80-е даже и не мечтали. Сейчас в профессии очень много грамотных людей, поэтому я уверен, что премия Grammy уже очень скоро придет в Россию», – добавил собеседник.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин порадовался за успех Агутина и назвал его «одним из самых выдающихся музыкантов в нашей стране». Также Певец Валерий Сюткин назвал номинирование артиста большой победой и пожелал забрать ему статуэтку.