Мишустин потребовал от кабмина придерживаться сроков исполнения поручений Путина

Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал от членов правительства четко придерживаться сроков исполнения поручений главы государства и призвал не доводить ситуацию до того, чтобы президенту приходилось делать публичные замечания на этот счет.

«Обращаюсь к вице-премьерам и руководителям министерств и ведомств: сроки исполнения поручений президента обязаны соблюдаться, вне зависимости от того, когда они были даны. Более того, если поручение давнее, оно требует особого внимания. Давайте не будем доводить ситуацию, чтобы президенту приходилось делать публичные замечания членам правительства», – заявил Мишустин, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что на заседании совета по развитию физической культуры и спорта во вторник президент Владимир Путин указал на неисполнение некоторых его поручений. В частности, замечания касались реализации поручения по гармонизации законодательства о физической культуре и спорте и законодательства об образовании.