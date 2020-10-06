Путин раскритиковал кабмин за неисполнение поручений по гармонизации законов

Президент Владимир Путин раскритиковал правительство за неисполненение поручения по гармонизации законодательства в сфере образования, спорта и физкультуры.

На заседании Совета по развитию физкультуры и спорта глава государства напомнил, что эта тема неоднократно поднималась на различных совещаниях, передает ТАСС.

По его словам, «это не пустые пожелания, за этим стоят совершенно конкретные вещи», которые связаны с привлечением к тренерской работе талантливых спортсменов.

«Я же просил правительство проработать эти вопросы и сделать соответствующие предложения. Срок этого поручения истек в декабре 2019 года, а воз, к сожалению, и ныне там, во всяком случае по этому, на мой взгляд, достаточно важному направлению», – подчеркнул президент.

Ранее президент заявил, что доля россиян, которые занимаются спортом, с 2009 года выросла с 15% до 43%. Путин поручил профильным министерствам в течение месяца решить вопрос по программе развития детского и юношеского спорта в стране.

Также Путин предложил подумать о льготах и скидках для россиян, выполнивших нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).