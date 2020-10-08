В Армении уволили главу службы нацбезопасности

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8 октября, четверг  |  Последнее обновление — 12:55  |  vz.ru
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За что Польша требует миллиарды евро от Газпрома

Польша пошла ва-банк против российского газопровода Stefan Sauer/DPA/picture-alliance/ТАСС
Польша выставила Газпрому штраф за «Северный поток – 2» в размере, который не сильно отличается от стоимости самого газопровода. Местное антимонопольное ведомство обиделось, что ни Газпром, ни его пять европейских партнеров, не спросили у Варшавы разрешения на финансирование проекта. Насколько обоснованы претензии Польши и как это скажется на достройке «Северного потока – 2»? Подробности...
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На выборах 2021 года состоится последнее дерби Жириновского и Зюганова

kremlin.ru
«Единая Россия» сохранит лидерство на выборах в Госдуму в 2021 году, но не сможет обойтись без новых лиц. А главная интрига будет заключаться в борьбе за второе место. К такому выводу пришли политологи – участники состоявшегося в среду круглого стола, посвященного перспективам политических партий на предстоящих парламентских выборах. Чего можно ждать от политиков, стремящихся занять места в новой Госдуме? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Украина нашла возле Крыма место для кораблей НАТО

Украина готова разместить английскую военную базу рядом с Крымом Fred Marie/Reuters
Украина может разрешить Британии построить базу ВМФ в Николаевской области. Для войск НАТО это удобный район для шпионажа за Россией, в качестве места для базирования авиации и флота и плацдарма для возможного удара по России. Кроме того, Лондон готов предоставить Киеву кредит на строительство военных катеров. Чем еще опасно появление базы НАТО в непосредственной близости от Крыма? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Во времена Нобеля не было генетики

Алексей Паевский, научный журналист
Не измельчала ли Нобелевская премия? Короткий ответ – нет. При этом Нобелевский комитет давно «забил» на само завещание Альфреда Нобеля, который просил присуждать премии строго по двум критериям. Подробности...

Полвека назад Солженицын отменил советскую власть

Сергей Мардан, публицист
Оказалось, что всю огромную идеологическую машину, которую несколько десятилетий создавали большевики, может сломать маленький, невзрачный, измученный жестокой судьбой человек. После жизни на положении приживалы, «лишенца», русский писатель снова стал главным человеком в России. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

В России недооценивают польскую угрозу

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
События в Белоруссии, демонстративное празднование дат с антироссийским подтекстом, желание разместить у границ России побольше военных. Польша представляет собой очень большую опасность для России. Подробности...
Обсуждение: 42 комментария
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Иран включился в конфликт с Карабахом

Обсуждение: 4 комментария

Новая революция в Киргизии

Коронавирус в РФ: будет ли новый карантин

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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

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Как за последнее время изменилась значимость Нобелевской премии за открытия в науке?
  • Возросла

  • Снизилась

  • Не изменилась
Как вы относитесь к людям, которые демонстрируют признаки ОРЗ и при этом не носят маски в публичном месте?
  • С опаской

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Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3?
  • Водород

  • Веселящий

  • Слезоточивый

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    В Армении уволили главу службы нацбезопасности

    8 октября 2020, 11:55

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Армении Армен Саркисян уволил главу службы национальной безопасности Аргишти Кярамяна, сообщили в пресс-службе армянского лидера.

    «Освободить Аргишти Кярамяна от должности директора Службы национальной безопасности», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы президента.

    О причинах увольнения не сообщается.


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