Рогозин предложил Силуанову прекратить обмен колкостями

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на рабочей встрече предложил министру финансов Антону Силуанову прекратить обмен взаимными публичными колкостями.

«Не буду грузить подробностями, скажу лишь, что не так давно я встречался с Антоном Силуановым и предложил, чтобы наши сотрудники прекратили обмен публичными уколами, поскольку это неэтично, а главное, неэффективно. Уверен, мы поняли друг друга», – сказал глава Роскосмоса в интервью ТАСС.

По словам Рогозина, в методике подсчета финансовых исполнений ведомства есть определенные разногласия.

«В производстве, тем более в условиях жесточайшей конкуренции на мировом космическом рынке, мы часто сталкиваемся с тем, что видим, как ранее принятые решения, казавшиеся нашим предшественникам правильными, на самом деле ведут в тупик», – отметил он.

Гендиректор подчеркнул, что в таком случае лучше остановить закачивание ресурсов и направить средства на перспективные задачи, однако «финансистам и экономистам в министерствах такое не нравится, поскольку для них это – лишняя работа и очередной повод поворчать».

Ранее в Министерстве финансов сочли необходимым повысить управляемость бюджетных ассигнований на реализацию Федеральной космической программы. В ведомстве отметили, что кассовое исполнение расходов Роскосмоса составляет 35,3% от плана на 2020 год. В 2019 году этот показатель составлял 81%.

Напомним, ранее Рогозин заявил, что Федеральная космическая программа (ФКП) до 2025 года была урезана на 150 млрд рублей и может дополнительно попасть под секвестр из-за падения доходов федерального бюджета.