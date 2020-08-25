Рогозин сообщил о сокращении федеральной космической программы на 150 млрд рублей

Федеральная космическая программа (ФКП) до 2025 года была урезана на 150 млрд рублей и может дополнительно попасть под секвестр из-за падения доходов федерального бюджета, сообщил на форуме «Армия-2020» гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Мы должны осенью закончить все переговоры с министерством финансов. Параметры финансирования федеральной космической программы до 2025 года должны быть обеспечены в соответствии с ее паспортом. По паспорту ФКП до 2025 года должна насчитывать 1 трлн 406 млрд рублей, а в реальности она уже сейчас урезана на 150 млрд рублей. И это не считая предполагаемого секвестра космических программ, который связан с падением дохода федерального бюджета», – передает ТАСС слова главы Роскосмоса.

Рогозин рассказал также, что кооперация государственных и частных структур, которые займутся восстановлением проекта «Морской старт», должна определиться на этой неделе.

По словам Рогозина, сейчас ведутся переговоры о том, каким образом будут выстроены отношения между партнерами при создании эксплуатирующей компании. Эта компания должна взять на себя как дооборудование «Морского старта» аппаратурой, которая была снята американцами с пусковой платформы и командного судна, так и создание береговой инфраструктуры.

«Государство готово протянуть руку. Состав кооперации, я надеюсь, будет определен на нынешней неделе. Я думаю, что это будет новая эксплуатирующая компания-оператор, создаваемая в рамках государственно-частного партнерства», – сказал Рогозин.

Как уточнил Рогозин, владелец компании S7 Владислав Филев по-прежнему оплачивает нахождение командного судна и плавучей платформы в порту Славянка, все системы командного судна и плавучей платформы-космодрома поддерживаются в нормальном состоянии.

«Мы понимаем, что сама компания S7, которая смогла выкупить и переместить платформу к российскому берегу, в условиях пандемии как любой пострадавший авиаперевозчик испытывает колоссальные трудности», – добавил он.

Напомним, в понедельник вице-премьер Юрий Борисов на форуме «Армия-2020» рассказал, что перевезенный из США в Россию космодром «Морской старт» будет восстановлен.

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