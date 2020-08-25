Минфин счел неэффективным расходование средств на космическую программу

Министерство финансов считает необходимым повысить управляемость бюджетных ассигнований на реализацию Федеральной космической программы.

«На сегодняшний день наиболее актуальным является не вопрос увеличения бюджетного финансирования, а эффективное использование выделяемых из федерального бюджета средств. (...) Таким образом, Минфин России считает необходимым повысить управляемость бюджетных ассигнований, предусматриваемых на реализацию Федеральной космической программы», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что кассовое исполнение расходов Роскосмоса составляет 35,3% от плана на 2020 год.

«Кассовое исполнение расходов Корпорации по итогам 2018 года – 84,2%, по итогам 2019 года – 81%, по состоянию на 11 августа текущего года – 35,3%. Значительный объем средств федерального бюджета – порядка 180 млрд рублей, сосредоточен на счетах организаций ракетно-космической промышленности. На высоком уровне, превышающем годовые назначения, остается объем дебиторской задолженности Корпорации по расходам федерального бюджета», – сказано в сообщении Минфина.



При этом министр финансов Антон Силуанов не раз отмечал, что «недопустимо, когда выделенные государством средства, вместо того чтобы приносить пользу, просто лежат на счетах. Средства должны своевременно доводиться на запланированные цели, либо перенаправляться на срочные мероприятия».

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Федеральная космическая программа (ФКП) до 2025 года была урезана на 150 млрд рублей и может дополнительно попасть под секвестр из-за падения доходов федерального бюджета.