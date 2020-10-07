Расшифрованы черные ящики разбившегося под Харьковом Ан-26

Бортовые самописцы разбившегося под Харьковом самолета Ан-26 расшифрованы, установлена причина падения Ан-26, сообщил вице-премьер Украины, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

«На сегодня можно констатировать, что по результатам дешифровки бортовых самописцев полностью восстановлен трагический шестой полет самолета Ан-26Ш, а также установлено содержание переговоров, как между членами экипажа, так и с руководством полетов. Установлена техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления по «ИКМ» (измеритель крутящего момента). Это произошло в результате отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя», – передает РИА «Новости» его слова.

Также он отметил, что расследование причин крушения Ан-26 показало «наличие грубых нарушений, как во время выполнения полетных заданий, так и в организации полетов в целом».

По словам министра, после того, как министерство обороны Украины завершит собственное служебное расследование 12 октября, его материалы будут переданы в военные комиссариаты и, ориентировочно, после 15 октября начнется процесс выплат компенсаций семьям погибших.

Уруский добавил, что правительственная комиссия по расследованию причин катастрофы Ан-26 продолжает свою работу.

На прошлой неделе в Харьковской области разбился самолет Ан-26, на котором летели военные летчики и курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. Российские летчики выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26.

Пресс-служба офиса генерального прокурора Украины сообщила, что из 27 находившихся на борту Ан-26 погибли 25 человек, а двое курсантов, по данным губернатора Харьковской области Алексея Кучера, спаслись. Позже президент страны Владимир Зеленский сообщил, что выжить удалось только одному курсанту – Вячеславу Золочевскому, второй скончался.

Власти страны рассматривают четыре основных версии авиакатастрофы, в том числе неисправность самолета, а также ненадлежащую подготовку борта к полету. Сообщалось, что были извлечены «черные ящики» упавшего в городе Чугуеве в Харьковской области самолета.