Эмир Кувейта выбрал наследного принца

Эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль- Джабер ас-Сабах назвал имя своего преемника на посту главы государства. Им стал младший брат нового монарха шейх Машааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.

Кандидатуру 80-летнего заместителя командующего Национальной гвардией и и. о. министра по делам эмирского двора поддержали несколько членов правящей семьи, передает ТАСС.

Напомним, 30 сентября новый эмир Кувейта Наваф Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах официально вступил на престол после того, как прежний эмир Сабах IV скончался накануне во время лечения в США после 14 лет правления.