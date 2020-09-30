Новый эмир Кувейта Наваф Ас Сабах вступил на престол после присяги

Новый эмир Кувейта Наваф Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах официально вступил на престол после того, как прежний эмир Сабах IV скончался накануне во время лечения в США после 14 лет правления, передало государственное телевидение страны.

Как показал кувейтский национальный телеканал, наследный принц 83-летний Наваф Ас Сабах принес присягу перед Национальным собранием (парламентом) страны в качестве нового эмира. О назначении его эмиром было объявлено после экстренного заседания правительства Кувейта во вторник вечером после сообщения о кончине Сабах IV в США, где он находился на лечении с конца июля после нескольких операций, передает РИА «Новости».

Согласно конституции Кувейта, наследник престола после смерти правителя автоматически становится эмиром, но наделяется всей полнотой власти после принесения клятвы перед Национальным собранием (однопалатный парламент).