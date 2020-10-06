Псковский губернатор исключил наркотическое отравление у упавших в обморок школьников в Великих Луках

Власти Псковской области исключили версию наркотического отравления учеников школы № 7 города Великие Луки, которые упали в обморок на торжественной линейке, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«Во время торжественной линейки (проводилась на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции) 13 детей почувствовали серьезное недомогание. Ребята из разных классов жаловались на головокружение, слабость, озноб, некоторые – на тошноту. Как и положено, на мероприятии присутствовал дежурный медицинский персонал», – сообщил губернатор в Instagram.

По его словам, благодаря этому в кратчайшие сроки дети были госпитализированы в Великолукскую межрайонную больницу, где им была оказана необходимая помощь. Два ребенка остаются в состоянии средней степени тяжести. Состояние здоровья остальных детей – удовлетворительное.

Глава региона сообщил, что около 20.00 5 октября в районную больницу поступил еще один ребенок из седьмой школы с аналогичными симптомами.

«У каждого школьника взяты анализы для установления причины произошедшего. Есть несколько версий произошедшего.

Все они детально отрабатываются специалистами. На данный момент, согласно полученным анализам, исключена версия с возможным наркотическим воздействием», – отметил Ведерников.

В свою очередь депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский заявил, что в настоящее время готов экспресс-анализ, который не подтвердил версию отравления. По его словам, будут сделаны более глубокие исследования, передает «Псковская правда».

Депутат добавил, что в Великих Луках под руководством главы города уже создана рабочая группа по установлению причин происшествия. Обстоятельства случившегося выясняют также правоохранительные органы.

«Руководство школы находится в постоянном контакте с родителями школьников. На особом контроле эту ситуацию держат губернатор, глава города и детский омбудсмен», – заключил он.

Между тем родственница мальчика, который одним из первых потерял сознание на линейке в Великих Луках, рассказала «Газете.ru» о ситуации. По ее словам, сначала школьник почувствовал тяжесть в ногах, в глазах помутнело.

Родственница уточнила, что сейчас мальчик чувствует себя хорошо. Попавшей в реанимацию девочке, по ее словам, «очень плохо», ее «ноги не держат совсем».

Напомним, медики госпитализировали 13 школьников, которые потеряли сознание во время торжественной линейки в школе № 7 в Великих Луках. К проверке инцидента приступила прокуратура.