В Псковской области 13 школьников потеряли сознание во время линейки

Медики госпитализировали 13 школьников, которые потеряли сознание во время торжественной линейки в школе № 7 в Великих Луках.

«Тринадцать школьников потеряли сознание во время торжественной линейки в школе № 7 в Великих Луках. Все дети оперативно госпитализированы в Великолукскую детскую городскую больницу», – говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Псковской области.

По данным регионального комитета по здравоохранению, трое детей находятся в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести.

«Во время линейки стало плохо детям из разных классов, разного возраста. Все они сейчас находятся под наблюдением врачей, у каждого взяли анализы, чтобы установить причину произошедшего. Ведется проверка», – сказал председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что в школе № 7 в Великих Луках состоялась церемония присвоения этому учебному заведению имени Антона Злобина, который погиб в январе 1995 года на таджикско-афганской границе.

Ранее замминистра просвещения Виктор Басюк заявил, что на карантине находятся около 3% российских школ.