Минпросвещения сообщило о переводе 3% российских школ на карантин

На карантине находятся около 3% российских школ, заявил замминистра просвещения Виктор Басюк в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Сегодня примерно 3% школ от общего количества ... находятся на карантине», – сказал Басюк и напомнил, что в России почти 42 тыс. школ.

Он уточнил, что на карантин школы ушли из-за ОРВИ и коронавируса, передает ТАСС.

В то же время, по его словам, более 1 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено среди работников учебных заведений России в первую неделю сентября.

При этом Басюк отметил, что Минпросвещения не будет принимать централизованных решений о переводе школ на работу в удаленном режиме.

«Точно не будет сегодня никаких централизованных решений с уровня министерства просвещения, потому что ситуация как с коронавирусом, так и с ОРВИ сегодня различная и в регионах, и в муниципалитетах. Именно поэтому мы дали возможность школам индивидуально определять свой образовательный процесс», – сообщил Басюк.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что ученики московских школ отправятся на осенние каникулы с 5 по 18 октября включительно. Также в Москве приостановлено посещение детских досуговых организаций. При этом детские сады и дошкольные группы в Москве продолжат работать в обычном режиме.

Также в Москве с 5 октября закроются учреждения дополнительного образования. Возвращение школьников с каникул 19 октября будет зависеть от эпидемической ситуации.

За минувшие сутки в России выявлено 10 499 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания.