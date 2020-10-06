США услышали «конкретные предложения» от России по СНВ-3

Взгляд
6 октября, вторник  |  Последнее обновление — 04:13  |  vz.ru
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«Северный поток – 3» будет поставлять в Европу топливо будущего

Европейский рынок газа через 30 лет будет совсем иным Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Россия еще не достроила второй «Северный поток», а уже заговорила о третьем. Новая труба из России в Германию нужна для транспортировки водорода, на который Европа хочет полностью перейти через 30 лет. Первые два газопровода тоже будут задействованы. Правда, Москве опять придется убеждать Европу в выгодности покупки газа у России, да и американцы вновь составят конкуренцию. Подробности...
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Зачем России нужен Азербайджан

У Владимира Путина и Ильхама Алиева сложились доверительные отношения Валерий Шарифулин/ТАСС
Обострение ситуации в Нагорном Карабахе вызвало ряд вопросов. В частности, почему Москва не спешит вступаться за Армению и почему не выступает с резкой критикой Азербайджана. Ответ заключается в том, что Москву и Баку связывают очень тесные отношения, причем не только экономические. Так в чем же ценность и незаменимость Азербайджана для России?  Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Россия может не защитить Армению из-за Грузии

Армения оказалась в полной изоляции из-за Грузии Zurab Kurtsikidze/EPA/ТАСС
Баку продолжает грозить Еревану военным решением карабахского конфликта. Премьер-министр Армении Никол Пашинян убежден, что Москва в случае необходимости задействует войска и обеспечит безопасность союзника по ОДКБ. Сможет ли Россия справиться с этой задачей силами 102-й ордена Александра Невского военной базы в Гюмри и как этому может помешать формально нейтральная Грузия? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Немцы очень странно ведут себя в истории с Навальным

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
С одной стороны, Германия (да и Запад в целом) намерена развивать стратегическое экономическое сотрудничество с Россией в важных для себя областях, а с другой – в политической и идеологической сфере намертво отрезает нас от себя. Подробности...
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Коронавирус Трампа может убить демократию в Америке

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Чтобы забыть о трампизме, как о страшном сне, элите потребуется «зачистить» значительную часть избирателей. Не физически, конечно, а социально. Ей придется почти официально вводить авторитарно-идеологическое правление с относительно мягким, но последовательным подавлением инакомыслия. Подробности...
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Война с природой в Арктике не была напрасной

Тимур Шерзад, журналист
90 лет назад, 5 октября 1930 года, советские исследователи завершили открытие Северной Земли. То был самый разгар процесса покорения Арктики. Тридцатые – время, когда что-то наконец-то начало получаться по-настоящему. Подробности...
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Коронавирус у Трампа: почему это важно

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Турция втягивает Россию в войну на Кавказе

Зеленский пошел на поводу у «нациков»

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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    США услышали «конкретные предложения» от России по СНВ-3

       6 октября 2020, 03:22
    Фото: U.S. Air Force/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В Белом доме заявили, что на переговорах в Хельсинки США впервые «услышали конкретные предложения» от России по вопросу стратегической стабильности.

    Переговоры замглавы МИД России Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли прошли в понедельник, передает РИА «Новости».

    Источник Wall Street Journal утверждает, что «это первый раз, когда США услышали конкретные предложения» от Москвы. По его словам, есть «договоренность о пути вперед в том, что касается формы», но «предстоит еще много поработать в плане содержания».

    В Белом доме считают, что стороны могут договориться в целом по основным принципам промежуточного рамочного соглашения, которое временно заменит Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

    Вопросы, по которым у Москвы и Вашингтона остаются разногласия, хотят урегулировать на переговорах в будущем, пишет WSJ. 

    О том, что именно предложила Москва, не сообщается.

    По словам источника, речь идет о политически обязывающем рамочном соглашении, которое предусматривает «заморозку» общего количества ядерных боеголовок у обеих сторон (развернутых и неразвернутых).

    США хотят увязать это с продлением на год или дольше СНВ-3, чтобы было время заключить более масштабный договор.

    Переговоры в Хельсинки базировались на переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также встрече помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, пишет издание.

    WSJ со ссылкой на дипломатические источники пишет, что и Россия, и США в Хельсинки представили новые идеи. Биллингсли намерен связаться с Рябковым на следующей неделе, чтобы убедиться в наличии основы для продвижения вперед.

    22 сентября президент России Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что в первую очередь нужно оперативно решить вопрос с продлением ДСНВ, который истекает в феврале 2021 года.

    Напомним, посол России в США Анатолий Антонов указывал, что это Вашингтон довел ситуацию с продлением СНВ-3 фактически до цейтнота, хотя Москва «на протяжении последних лет регулярно озвучивала» предложения «о пролонгации соглашения».


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