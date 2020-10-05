Московские школы решено перевести на дистанционное обучение

Школы Москвы переведут на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщили в Министерстве просвещения. Аналогичное решение принято для Сахалина и Ульяновской области.

Как уточнил замминистра просвещения Виктор Басюк, 5 октября было принято такое решение по трем регионам. По его словам, даты перехода на удаленку определит руководство этих регионов, передает «Интерфакс».

«Прогнозировать о том, как это будет развиваться дальше, достаточно сложно, потому что мы видим, что ситуация с заболеванием абсолютно различна в разных регионах. У нас есть информация, и мы ее проверяем сегодня – это Сахалин, Ульяновская область. И точно подтвержденная информация – это Москва», – сказал Басюк.

В воскресенье Минпросвещения сообщило о переводе 3% российских школ на карантин.

29 сентября мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что ученики московских школ отправятся на осенние каникулы с 5 по 18 октября включительно. Сообщалось, что возвращение школьников с каникул 19 октября будет зависеть от эпидемической ситуации.

Также в Москве приостановлено посещение детских досуговых организаций. При этом детские сады и дошкольные группы в Москве продолжат работать в обычном режиме. Также в Москве с 5 октября закроются учреждения дополнительного образования.

За минувшие сутки в России выявлено 10 888 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания.