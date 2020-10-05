Армения выразила США недовольство из-за использования Турцией F-16 в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью New York Times заявил, что выразил советнику президента США по национальной безопасности Роберту О'Брайену недовольство в связи с «использованием Турцией истребителей F-16 американского производства» в боевых действиях против Нагорного Карабаха.

«Пашинян заявил, что США должны объяснить, были ли истребители F-16 предоставлены Турции для бомбежек мирных сел и мирного населения. Он отметил, что господин О'Брайен выслушал и принял его опасения», – цитирует пресс-служба кабмина публикацию издания, передает РИА «Новости».

Армянский премьер заявил также, что конфликт перешел в гораздо более опасную плоскость из-за «прямого военного вмешательства Турции на стороне Азербайджана и грозит перерасти в более крупномасштабную войну».

При этом New York Times сообщает, что США оказались в неловком положении, поскольку политически влиятельная армянская диаспора видит, что «член НАТО – Турция использует истребители F-16 в пользу врагов Армении».

Ранее Пашинян обвинял Турцию в переброске в Карабах нескольких тысяч наемников из Сирии.

В воскресенье правительство Армении обратилось в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием принять промежуточные меры в отношении Турции в связи с предполагаемым участием этой страны в боевых действия против населения Армении.

МИД России ранее выражал глубокую озабоченность в связи с переброской сирийских и ливийских боевиков в зону конфликта в Нагорном Карабахе в целях непосредственного участия в боевых действиях.

Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь также заявлял о переброске боевиков джихадистских группировок из Сирии в Карабах при непосредственном участии Турции.

Напомним, конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских. Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД