Кашлявшую женщину без маски избили в московском метро

Пассажир московского метрополитена набросился в вагоне на кашлявшую женщину без маски. За женщину вступились другие пассажиры.

Инцидент произошел на станции «Профсоюзная». Сначала мужчина напал на женщину без маски на платформе, а затем ударил ее уже в вагоне метро.

Причиной нападения стало отсутствие маски и кашель женщины. За нее вступились другие пассажиры, которые остановили агрессивного мужчину, сообщает канал «360» со ссылкой на Telegram-канал «Плохие новости».

Позже в Сети появилось видео инцидента.

В конце сентября полиция начала выборочные проверки по соблюдению масочного режима на станциях московского метро.

В Москве ношение масок и перчаток в общественном транспорте сделали обязательным с 12 мая. Власти столицы разъяснили штрафы за нарушение «масочно-перчаточного» режима. На всех станциях московского метрополитена запустили продажу масок и перчаток.

Сообщалось, что большинство россиян намерены строго соблюдать масочно-перчаточный режим при снятии ограничительных мер из-за коронавируса.