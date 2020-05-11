В московском метро запустили продажу масок и перчаток

На всех станциях московского метрополитена запустили продажу масок и перчаток, заявил руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«В рамках поручения мэра Москвы, мы открыли точки продаж масок и перчаток на всех станциях метро: сейчас их 966 точек. Это и кассы, и торговые павильоны, и вендинговые аппараты. А с учетом касс пригородного сообщения, каналов продаж масок и перчаток уже практически 1,5 тыс», – цитирует ТАСС Ликсутова.

Глава департамента подчеркнул, что маски и перчатки для пригородных касс предоставило правительство Москвы.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в столице до 31 мая, а также обязал горожан с 12 мая носить маски и перчатки в общественных местах.

Ранее столичный департамент транспорта сообщил, что с 12 мая 48 из 78 вестибюлей Московского метрополитена, закрытых ранее в связи с пандемией коронавируса, заработают вновь.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД