Большинство россиян намерены соблюдать масочно-перчаточный режим

Большинство россиян намерены строго соблюдать масочно-перчаточный режим при снятии ограничительных мер из-за коронавируса, свидетельствуют результаты опроса сайта стопкоронавирус.рф.

Опрос показал, что от 59 до 73% опрошенных (в зависимости от площадки) заявили о готовности строго соблюдать перчаточно-масочный режим. При этом от 20 до 31% человек планируют носить только одну маску и перчатки, передает ТАСС.

Около 7-10% респондентов заявили, что не собираются соблюдать никаких мер предосторожности.

В опросе, который проводился в каналах стопкоронавирус.рф в мессенджерах Telegram и Viber, приняли участие свыше 120,4 тыс. человек.

В Москве ношение масок и перчаток в общественном транспорте сделали обязательным с 12 мая. Власти столицы разъяснили штрафы за нарушение «масочно-перчаточного» режима. На всех станциях московского метрополитена запустили продажу масок и перчаток.

За минувшие сутки в России подтвердили 10 тыс. 28 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 242 тыс. случаев заболевания.

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