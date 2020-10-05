«Русснефть» договорилась о реструктуризации долга Московская биржа открылась ростом 5 октября 2020, 10:20 Текст: Алина Назарова

Рублевый индекс Мосбиржи утром в понедельник поднимается на 0,32% – до 2861,41 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,71% – до 1156,19 пункта. Следует из данных Московской биржи.

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