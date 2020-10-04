Байден по итогам теледебатов увеличил отрыв от Трампа

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден по итогам первых телевизионных дебатов опережает действующего американского лидера и республиканца Дональда Трампа на 14 процентных пунктов, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу Wall Street Journal и телекомпании NBC.

Разрыв между кандидатами увеличился сразу на 6 процентных пунктов. Если бы выборы проводились сейчас, за Байдена свой голос готовы были бы отдать 53% американцев и только 39% опрошенных проголосовали бы за Трампа, передает ТАСС.

Опрос проводился среди 800 зарегистрированных избирателей с 30 сентября по 1 октября – до того, как у президента США было выявлено заражение новым коронавирусом. Погрешность составляет 3,5 процентных пункта.

По результатам аналогичного опроса, проведенного в конце сентября, поддержка Байдена составляла 51%, Трампа – 43%. Минимальный отрыв Байдена от Трампа фиксировался в начале того же месяца, когда демократа поддерживали 50% респондентов, а республиканца – 43%. В июле отрыв Байдена составлял 11 процентных пунктов.

Очередные всеобщие выборы в США намечены на 3 ноября.

Как отмечал в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий, победу в дебатах можно отдать Байдену, поскольку «многие ожидали, что он развалится на сцене, умрет прямо там», а он «держался бодрячком». По оценке аналитика, «на волне заниженных ожиданий Байден выглядел значительно лучше».

Напомним, в пятницу глава Белого дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. В связи с этим штаб Трампа объявил об отмене всех предвыборных мероприятий с участием президента Соединенных Штатов. Вечером Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса, а в субботу ночью госпитализировали в военно-медицинский центр в штате Мэриленд.

Как сообщил в воскресенье в интервью Fox News старший советник предвыборного штаба Трампа Стив Кортес, американский лидер «хорошо себя чувствует». «Мы говорили с президентом вчера, я имею в виду старших сотрудников предвыборного штаба... Он оптимистичен и уверен, как никогда», – приводит его слова РИА «Новости».

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