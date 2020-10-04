Грузия открестилась от транзита вооружений в Азербайджан

Заместитель министра иностранных дел Грузии Лаши Дарсалия назвал «дезинформацией» и «ложью» распространяемые в социальных сетях сведения о том, что через его страну осуществляются поставки вооружений в Азербайджан на фоне конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Дарсалия напомнил, что с самого начала эскалации между Азербайджаном и Арменией Грузия прекратила выдачу разрешений на транзит через ее территорию грузов военного назначения в эти страны.

«Это не касается гражданских грузов», – отметил он.

По словам Лаши Дарсалия, «армянская сторона не должна поддаваться на дезинформацию».

«Грузия выполняет свои обязательства перед международным сообществом», – заявил он.

Грузия ранее предложила свою территорию для азербайджано-армянских переговоров.

При этом председатель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Ираклий Сесиашвили заявлял, что Грузия придерживается нейтралитета в конфликте между Азербайджаном и Арменией и не позволит использовать свою территорию в военных целях.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.