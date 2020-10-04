Грузия открестилась от транзита вооружений в Азербайджан

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4 октября, воскресенье | Последнее обновление — 15:21 | vz.ru
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«Северный поток – 3» будет поставлять в Европу топливо будущего
Зачем России нужен Азербайджан
Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии
Украина вступилась за Азербайджан по вине Порошенко и Ющенко
Побережье Камчатки отравил смертельный химикат
Ирину Славину сжег психоз
Дмитрий Ольшанский, публицист
Наша intelligentsia сейчас рассказывает о том, что несчастная больная женщина, которая убила себя в Нижнем Новгороде – это героиня борьбы с режимом, сочиняет про нее торжественные слова и пытается доказать, что эта ужасная история – это политика, подвиг, а вовсе не психиатрия. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
Журналист обязан быть циничной сволочью
Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
В этом безумном мире, где у каждого есть позиция и каждый имеет свое мнение по любой проблеме, мы обязаны оставаться нормальными и не иметь никакой позиции и никакого мнения. Подробности...
Обсуждение: 44 комментария
Мир взялся за строительство новых империй
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Роль ООН в новой истории будет минимальна. Это очевидно. У меня только остается один вопрос. Россия как себе видит роль в новом мире? Как намерена защищать интересы? Какую модель готова строить и с кем? Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
Коронавирус у Трампа: почему это важно
Обсуждение: 4 комментария
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах
На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминоговПодробности...
Армения опубликовала фотографии обломков Су-25
В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горыПодробности...
В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком
В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и ПятачокПодробности...
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