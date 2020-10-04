В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги

В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики утром в воскресенье включили сирену воздушной тревоги.

Очевидцы сообщили, что слышали за городом несколько взрывов от артиллерийских снарядов, передает РИА «Новости».

Отмечается, что ночь на воскресенье прошла спокойно, сирена не включалась, обстрелов не было.

В то же время пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила о продолжении перестрелок в Карабахе.

«На Арцахском фронте (Арцах – самоназвание Карабаха, прим. ВЗГЛЯД) идет перестрелка, на отдельных участках ведется огонь малой интенсивности также из артиллерийских средств», – написала Степанян в Facebook.

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Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось в прошлое воскресенье. Участники конфликта сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призвали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.