Неизвестный напал на полицейских около входа в ГУ МВД в Москве

Неизвестный напал на сотрудников полиции около входа в ГУ МВД. По предварительным данным, пострадали два человека, злоумышленник задержан.

«Мужчина напал на двоих полицейских около входа в здание ГУ МВД по Москве. Сотрудники получили нетяжелые травмы. Злоумышленник сразу был задержан. По предварительной информации, это уроженец Дагестана. Данное правонарушение не имело экстремистской окраски», – передаетТАСС со ссылкой на источник.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. «В субботу на Петровке у здания московского главка полиции мужчина несколько раз ударил проводивших патрулирование сотрудников. «Мужчина 1988 года рождения задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»)», – сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Ранее сообщалось, что полицейские в Кукморском муниципальном районе Татарстана застрелили 16-летнего подростка, бросавшего на парковку служебных автомобилей бутылки, предположительно, с горючей смесью и ранившего одного из сотрудников полиции при задержании. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на теракт.