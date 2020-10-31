Депутат Госдумы рассказал о проявлении действия вакцины «Спутник V»

Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Валерий Гартунг рассказал о высоком уровне антител в крови после вакцины от коронавируса «Спутник V».

Гартунг написал в Facebook, что «похоже, «Спутник V» все-таки «летает»!».

«Анализ крови показал очень высокий уровень антител – 16 единиц. Обычно такой высокий уровень антител бывает, если человек переболел двухсторонним воспалением легких с температурой под 40, а я перенес вирус очень легко, практически, не почувствовал симптомов», – пояснил депутат.

Врач Гартунга отметила, что, «возможно, это проявление действия вакцины».

«Объяснить это только здоровым образом жизни и занятиями физкультурой едва ли возможно. Когда я опубликовал, что у меня обнаружен коронавирус, многие СМИ усомнились в эффективности вакцины. Но я думаю, что нам пока рано ее хоронить. Судя по моему опыту, скорее всего, она работает. Забегать вперед не будем. Надо дождаться результатов эксперимента, когда все 40 тыс. исследуемых поставят обе части прививки и пройдет 42 дня. У меня 42 дня истекло только вчера. Видимо, я заразился раньше, чем появился иммунный ответ», – добавил депутат.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Подробная информация о российской вакцине от коронавируса опубликована на официальном сайте.