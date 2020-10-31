Создатели «Сармата» разработали концепцию ракеты «Лидер» для полетов к Марсу и Луне

Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева разработал концепцию сверхтяжелой космической ракеты-носителя «Лидер» для полетов к Луне и Марсу, сообщили в компании.

«Разработана концепция создания ряда ракет-носителей сверхтяжелого класса на базе ракеты «Лидер» – для облета Луны, для реализации лунной программы и для миссий к Марсу», – передает ТАСС сообщение компании.

Уточняется, что базовый вариант «сверхтяжа» – ракета «Лидер» – должен иметь два боковых блока первой ступени с кислородно-керосиновыми двигателями РД-171М и центральный блок второй ступени с водородными двигателями РД-0120. Выводимая головная часть ракеты должна включать разгонный блок, межорбитальный буксир и пилотируемый корабль «Орел». Грузоподъемность «Лидера», по расчетам специалистов ГРЦ, составит 53 тонны на низкую опорную орбиту, общая масса ракеты будет достигать 1 тыс. 143 тонн. Высота носителя вместе с установленным «Орлом» составит 91 метр.

При это ракета для обеспечения лунной базы России должна состоять из двух ракет «Лидер», то есть четырех боковых и двух центральных блоков на первой и второй ступенях, соединенных силовыми поясами. Ее расчетная грузоподъемность – 106 тонн на низкую орбиту, общая масса – 2 тыс. 284 тонны, высота – 90 метров.

Как отмечается в материалах компании, марсианская ракета предполагает связку из трех базовых носителей «Лидер», ее первая и вторая ступени должны состоять из трех центральных и шести боковых блоков. Ракета, по мнению разработчиков, сможет выводить на опорную орбиту 160 тонн груза, ее масса будет достигать 3 тыс. 430 тонн, высота составит 90 метров. Выводимая часть ракеты – разгонный блок, межорбитальный буксир и полезная нагрузка. Для пилотируемых полетов эта версию также не планируется использовать.

Напомним, в марте министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Россия завершила модернизацию производства для начала серийного выпуска межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».

В октябре стало известно, что Соединенные Штаты настаивают, чтобы Россия свернула проекты «Кинжал», «Сармат» и «Авангард», систему «Посейдон» и крылатую ракету с ядерным двигателем «Буревестник», так как российская крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» может находиться в воздухе практически неограниченное время и наносить удары с неожиданных направлений по всему миру.