Синоптики спрогнозировали теплую зиму в России

Метеорологи прогнозируют теплую зиму в большинстве регионов России, однако это не исключает и периодических сильных морозов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В целом зима ожидается теплая, но это не значит, что не будет значительных морозов. Погода будет неоднородной. В декабре практически повсеместно температура ожидается около и выше нормы, особенно высокая температура прогнозируется на севере европейской территории России, северной половине Западной Сибири, Красноярского края и Якутии», – передает ТАСС его слова.

Вильфанд добавил, что январь и февраль также будут относительно теплыми для большинства регионов России. «В январе тоже около нормы в большинстве регионов страны, а на южной территории европейской части – выше нормы. В феврале вся европейская часть страны с повышенной температурой, на остальной территории – около нормы, но на положительном фоне», – сказал метеоролог.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидрометцентра Анатолий Цыганков предположил, что первые выходные ноября будут в России аномально теплыми.

Перед этим научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что центр Европейской России оказался под влиянием теплой воздушной массы, сформировавшейся над Атлантикой и югом Средиземноморья, поэтому дневные температуры превышали норму на шесть-восемь градусов в течение прошлых выходных.

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