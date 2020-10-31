Синоптики спрогнозировали теплую зиму в России

Взгляд
31 октября, суббота  |  Последнее обновление — 05:54  |  vz.ru
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Россия нашла новый способ озолотиться

Россия расширяет свои возможности по экспорту золота Boris Roessler/DPA/ТАСС
Центробанки начали продавать золото из резервов впервые с 2010 года. Замечена в этом была даже Россия, которая вот уже 13 лет этого не делала. Наоборот – Банк России активно скупал золото для пополнения резервов. Но речи о смене тренда не идет. Более того, Центробанк придумал новый способ, которым Россия может зарабатывать на золоте. Подробности...
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ЛДПР теряет оппозиционный электорат

Вождистский характер ЛДПР был главной силой Жириновского, но он же может и погубить эту партию Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Феномен Жириновского тускнеет, а на электорат его партии нацелились соперники. Это уже давно известные и новые, действующие на консервативно-патриотическом поле, политические силы. Какие проблемы испытывает ЛДПР, почему к ней падает интерес избирателя и с чем приходит партия к думским выборам 2021 года? Подробности...
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Почему сталинские палачи сходили с ума

Василий Блохин – один из самых знаменитых палачей сталинской эпохи Общественное достояние
30 октября Россия отмечает День памяти жертв политических репрессий. О жертвах становится известно все больше, но по-прежнему мало информации о тех, кто приводил в исполнение расстрельные приговоры. В Москве и области функционировал «спецотряд по особым поручениям», один из символов Большого террора. Кто работал в этом отряде и как сложилась судьба этих людей? Подробности...
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Украинские чиновники совершили побег из-под американского контроля

Глава КС Украины Александр Тупицкий с одного удара подорвал американское влияние на Украине ТСН/Youtube
Решение Конституционного суда Украины одним махом сломало механизм внешнего управления страной, который так долго создавал Госдеп. Для этого достаточно было упразднить закон о работе «антикоррупционных» ведомств. Но позволит ли это судебное решение разрушить всю цепочку контролирующих Украину органов Запада? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Как разлюбить коммунистических чикатил

Дмитрий Ольшанский, публицист
В конце двадцатого века Россия оказалась единственным освобожденным от коммунизма государством бывшего СССР и восточного блока, где на смену прежнему строю пришло... ничего. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Про отчима подростка-террориста из Кукмора я писал 20 лет назад

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Это заставляет задуматься о многом. О том, например, как вообще поставлен надзор спецслужб за теми, кто выходит на свободу после отсидки по экстремистским статьям. Отсидки длительной, по статьям априори тяжелым. Да и поставлен ли такой надзор вообще. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Грозят ли России польские проблемы с абортами

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы видим перенесение технологии «цветных революций» в область мировоззренческого противостояния. Украинский Майдан и, еще больше, движение Black Lives Matter показали, что можно очень успешно достигать политических целей, создавая хаос на улицах. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
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Когда закончится война в Карабахе

США требуют удержать Турцию на Западе

Почему французы любят оскорблять религию

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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    Синоптики спрогнозировали теплую зиму в России

    31 октября 2020, 05:24

    Текст: Александра Юдина

    Метеорологи прогнозируют теплую зиму в большинстве регионов России, однако это не исключает и периодических сильных морозов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    «В целом зима ожидается теплая, но это не значит, что не будет значительных морозов. Погода будет неоднородной. В декабре практически повсеместно температура ожидается около и выше нормы, особенно высокая температура прогнозируется на севере европейской территории России, северной половине Западной Сибири, Красноярского края и Якутии», – передает ТАСС его слова.

    Вильфанд добавил, что январь и февраль также будут относительно теплыми для большинства регионов России. «В январе тоже около нормы в большинстве регионов страны, а на южной территории европейской части – выше нормы. В феврале вся европейская часть страны с повышенной температурой, на остальной территории – около нормы, но на положительном фоне», – сказал метеоролог.

    Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидрометцентра Анатолий Цыганков предположил, что первые выходные ноября будут в России аномально теплыми.

    Перед этим научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что центр Европейской России оказался под влиянием теплой воздушной массы, сформировавшейся над Атлантикой и югом Средиземноморья, поэтому дневные температуры превышали норму на шесть-восемь градусов в течение прошлых выходных.

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