Синоптики рассказали о погоде в столице Россиянам предсказали аномально теплую погоду 28 октября 2020, 17:34 Текст: Абдулла Шакиров

Первые выходные ноября будут в России аномально теплыми, сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидрометцентра Анатолий Цыганков. «Днем ожидаем до плюс восьми–десяти градусов тепла, в ночные часы – плюс два–четыре градуса», – рассказал Цыганков «Российской газете». Отклонение от нормы составит два-три градуса, 1 и 5 ноября возможны осадки, уточнил синоптик. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что центр Европейской России оказался под влиянием теплой воздушной массы, сформировавшейся над Атлантикой и югом Средиземноморья, поэтому дневные температуры превышали норму на шесть–восемь градусов в течение прошлых выходных.

