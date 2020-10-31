Кадыров предложил Жириновскому извиниться за слова о губернаторах

Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому не поднимать темы карикатур на Мухаммада и борьбы с терроризмом, а также извиниться за свои слова о губернаторах.

«Сегодняшний комментарий депутата Жириновского меня удивил и возмутил одновременно. Лидер ЛДПР взял смелость учить глав и губернаторов своей работе. В частности, подразумевал меня и мое заявление по поводу карикатур, хотя я уже подчеркивал, что реагирую на такие вещи как мусульманин, а не политик», – написал Кадыров в Telegram.

Он назвал заявление лидера ЛДПР самопиаром, добавив, что карикатуры на пророка Мухаммеда – неподходящее для этого поприще. «Поэтому Жириновскому лучше не касаться этой темы. Да, пусть участвует в ток-шоу, тратит свои деньги, полученные от проданных до выборов мандатов, пиарится, кутит и кайфует, разрабатывает законопроекты... Но не упоминай религию, Жириновский. Религия и культура – понятия с тобой не сочетающиеся», – написал Кадыров, посоветовав лидеру ЛДПР «не заикаться» о борьбе с терроризмом и извиниться за свои слова.

Одновременно Кадыров призвал власти Франции извиниться перед мусульманами. В свою очередь, приверженцев ислама в России он предостерег от необдуманных действий. Глава Чечни заявил, что им не стоит участвовать в митингах возле диппредставительств Франции, поскольку «от этого мало что изменится, но есть вероятность провокации».

Поводом для возмущения главы Чечни стали слова Жириновского, сказанные в эфире «Эха Москвы» о том, что главы российских регионов не должны высказываться по международным вопросам. Так лидер ЛДПР прокомментировал заявления Кадырова в адрес президента Франции Эммануэля Макрона о «просвещенном исламе» и карикатурах на пророка Мухаммеда.

Напомним, 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения, как сообщалось, стал последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение на учителя террористическим актом. Он выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. При этом Макрон высказал идею о необходимости создания организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» во Франции. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».