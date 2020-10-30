Число жертв землетрясения в Турции возросло до 12 человек

Число погибших в результате землетрясения в турецкой провинции Измир возросло вдвое, также увеличилось число пострадавших, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) страны.

В результате стихийного бедствия погибли 12 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на AFAD. Ранее сообщалось о шести погибших.

Число раненых возросло до 419 человек, отметили в турецком ведомстве. Ранее насчитывалось 202 пострадавших. Спасатели работают на завалах 17 разрушенных зданий.

Между тем министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу попросил жителей провинции Измира не пользоваться транспортом, чтобы не мешать спасателям работать.

«Просим наших граждан в Измире не использовать свои транспортные средства. Палатки, одеяла, передвижные кухни у нас есть, наши команды спасателей работают. Все, что нам нужно, – это дороги. Пожалуйста, оставьте дороги нашим спасательным бригадам», – заявил Сойлу.

Телеканал NTV сообщил, что спасатели поддерживают связь как минимум с двумя людьми, находящимися под завалами.

В пятницу землетрясение магнитудой 6,6 балла произошло на западе Турции в районе города Сеферлихисар в провинции Измир. На греческом острове Самос подземные толчки уничтожили часть церкви Богородицы. Землетрясение разрушило минимум 20 зданий, оно вызвало цунами. Информации о пострадавших россиянах не поступало, но у берегов Измира оставался российский танкер. Также в результате землетрясения на греческом острове Самос погибли двое детей.

Премьер Греции Кириакос Мицотакис в телефонной беседе с турецким лидером Тайипом Эрдоганом выразил соболезнования в связи с трагедией, также соболезнования выражал и российский президент Владимир Путин.