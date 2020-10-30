Турецкая лира обвалилась до минимума после землетрясения

Турецкая лира обновила исторический минимум после землетрясений в провинции Измир, об этом свидетельствуют данные торгов.

На 15.40 мск доллар к турецкой лире вырос по отношению к предыдущему закрытию на 1%, до 8,368 лиры, это исторический минимум, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные биржи.

В пятницу землетрясение магнитудой 6,6 баллов произошло на западе Турции в районе города Сеферлихисар в провинции Измир. Разрушено шесть зданий. На греческом острове Самос подземные толчки уничтожили часть церкви Богородицы.