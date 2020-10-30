Эксперт заявил о схожести нападений в Татарстане и Ницце

«У теракта в Ницце и нападения на полицейских в Татарстане одни и те же корни», – заявил газете ВЗГЛЯД подполковник запаса МВД России Олег Иванников, комментируя пятничный инцидент в Татарстане, где подросток с криками «Аллах Акбар» напал с ножом на полицейских и был застрелен.

«В Татарстане исламский фундаментализм подогревается местными фанатиками. Его проповедники проходят обучение в некоторых странах Ближнего Востока и приезжают в Россию, уже обладая сформированными агрессивными взглядами. Поэтому Поволжье – один из самых тяжелых регионов с этой точки зрения», – рассказал директор благотворительного учреждения «Право и порядок», подполковник запаса МВД России Олег Иванников.

Эксперт уверен: произошедшее в Татарстане можно назвать «полноценным терактом в его юридическом понимании». «Это деяние подготовленное, продуманное, у преступника был план действий и, возможно, план отхода», – сказал Иванников. Более того, эксперт видит «одни и те же корни» в нападениях в Татарстане и Ницце. По его мнению, подобная радикализация «происходит от проповедников из Турции, которые настраивают религиозных людей на совершение тяжких преступлений».

Иванников считает, что обострение терроризма в мире может стать причиной объединения сил между Россией и Европой, которая «в последнее время подвержена русофобии». «Сейчас вся надежда на силовиков. Это может быть определенной тенденцией, которая позволит западным странам отойти от русофобии и объединиться с нами на базе общей борьбы с терроризмом», – заключил эксперт.

Напомним, в пятницу в Татарстане в городе Кукморе подросток с криком «Аллаху Акбар» напал на полицейских. Он пытался поджечь здание районного отдела полиции, после чего нанес удары ножом сотруднику полиции.

Другой полицейский после предупредительных выстрелов в воздух вынужден был открыть огонь на поражение. В результате полученных ранений злоумышленник скончался до приезда медиков, сообщает Интерфакс.

СК усмотрел в действиях 16-летнего подростка нарушения ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), передает РБК.

Данное нападение могло быть спровоцировано последними террористическими событиями во Франции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Правоохранительные органы отрабатывают различные версии происшествия, в том числе о том, что нападение могло быть спровоцировано публикацией карикатур на пророка Мухаммеда и последующими событиями во Франции», – уточнил собеседник агентства.

Напомним, в четверг утром вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, несколько пострадали. Нападавший был задержан правоохранительными органами. Во всей Франции введен план противодействия терроризму Vigipirate. Власти Франции признали произошедшее терактом, назвали нападение «исламофашизмом» и призвали его искоренить.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после теракта в Ницце мобилизуют дополнительное число военных. Кроме того, власти республики усилили контроль безопасности за местами религиозного культа и в школах.

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