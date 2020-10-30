В Китае перечислили помогающие преодолеть пандемию меры

Китай, как и другие страны, в полной мере испытал на себе негативное влияние пандемии, однако благодаря эффективным и своевременным мерам не только в борьбе с заболеванием, но и по поддержанию экономики, смог по обоим направлениям добиться важных результатов, заявил глава государственного статистического управления Китая Нин Цзичжэ.

«Эпидемия COVID-19 оказала сильное влияние на весь мир, и Китай не стал исключением... Из-за влияния эпидемии мы, естественно, также столкнулись с проблемами занятости рабочих-мигрантов и роста цен на продукты питания, но эти проблемы были эффективно решены с помощью мер по борьбе с эпидемией и мер по развитию, а также реализации политики реформ и открытости», – передает РИА «Новости» слова Нин Цзичжэ.

По его словам, руководство Китая смогло оперативно выстроить необходимую стратегию и одновременно реализовывать меры как по борьбе с эпидемией, так и по поддержанию экономики.

«Мы не только первыми смогли взять под контроль эпидемиологическую ситуацию, но и первыми смогли добиться восстановления положительных темпов экономического роста», – указал он.

Чиновник выделил несколько блоков мер, которые помогли Китаю сдержать на своей территории дальнейшее распространение болезни и восстановить экономику.

Во-первых, по его словам, Китай своевременно взял под контроль эпидемию и создал нормальные условия для развития, власти оперативно оптимизировали стратегические меры по профилактике и контролю за эпидемией, что позволило примерно за три месяца добиться решающих результатов в борьбе с болезнью в Ухане и провинции Хубэй.

«Во-вторых, быстрая организация возобновления работы и производства поспособствовала стабильному и уверенному восстановлению предприятий, в кратчайшие сроки были приняты свыше 90 разноплановых политических мер по возобновлению работы и производства по восьми направлениям, что позволило решить проблемы и устранить препятствия, а также поддержать стабильную работу производственных цепочек и цепей поставок», – указал он.

Далее власти страны приняли политические меры по стимулированию активности участников рынка, в том числе в очередной раз снизили налоги, сократили издержки предприятий, выпустили специальные казначейские облигации для финансирования борьбы с эпидемией COVID-19, повысили уровень бюджетного дефицита.

Благодаря всем мерам макроэкономическая политика и политика, призванная помочь компаниям преодолеть трудности, оказались эффективными и способствовали выживанию и развитию сотен миллионов участников рынка. Важную роль также сыграло решение о том, что приоритет должен быть отдан стабилизации ситуации с занятостью и обеспечению основных средств к существованию населения, а также необходимости уделять особое внимание укреплению сельскохозяйственного производства.



Нин Цзичжэ также отметил, что важную роль в реагировании на эпидемию сыграли новые сферы предпринимательства, которые в Китае уже и так были довольно хорошо развиты, в частности, активно выросли спрос и предложение в сфере электронной коммерции, экспресс-доставки, новый импульс для развития получило онлайн-образование.



«Непрерывное ускорение реформы по упрощению административных процедур, создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, упрощение доступа на рынок, расширение внешних связей помогли добиться эффекта стабилизации ожиданий, инвестиций, внешней торговли и иностранных инвестиций», – указал он.

«Мы намерены и далее твердо придерживаться нормализации профилактики и контроля за эпидемией и не собираемся расслабляться», – заявил Нин Цзичжэ.

Напомним, ранее в октябре Китай решил остаться закрытым для туристов зимой.