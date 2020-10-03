Пашинян заявил о беспрецедентной атаке на Карабах

Атака Азербайджана на Нагорный Карабах носит беспрецедентный характер, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

«Практически неделю народ противостоит азербайджано-турецкому террористическому нападению. Его масштабы беспрецедентны», – сказал премьер в ходе обращения к жителям страны, передает РИА «Новости».

Он добавил, что подобные масштабы редко наблюдались в XXI веке.

«По сведениям наших военных, в боевые действия вовлечены сирийские наемники и террористы, турецкие спецназовцы», – сказал Пашинян.

В руководстве азербайджанской армии на разных позициях значатся 150 военнослужащих Турции, подчеркнул премьер.

Ранее в субботу Пашинян заявил, что переговоры по урегулированию конфликта в Карабахе возможны только после остановки боевых действий со стороны Азербайджана.

Также 3 октября армянская сторона сообщила, что армия обороны Карабаха остановила широкомасштабное наступление азербайджанских военных.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

В субботу Армения заявила о наступлении Азербайджана в Карабахе. Макрон позвонил азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву и призвал к восстановлению режима прекращения огня.