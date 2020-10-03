Оппозиция предложила белорусам перекладывать продукты в магазинах

Белорусские оппозиционеры предложили гражданам страны «квест», в рамках которого участники должны переставлять продукты в супермаркетах в гамме протестных символов.

В Telegram-канале Girl Power Belarus сообщается, что оппозиционеры предлагают гражданам Белоруссии поучаствовать в «квесте», в рамках которого они должны будут наклеивать или рисовать протестные символы в публичных местах, а также переставлять продукты в гамме этих символов.

«Наши следы будут везде, повсюду и мы будем неуловимы! (...) Маскируйтесь! Присылайте свои фотки/коллажи выполненных заданий и их мы опубликуем», – добавляют авторы канала.

Ранее в Минске помешали танцевальному протесту. До этого в Белоруссии завели более 280 дел об участии детей в митингах.

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