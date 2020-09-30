В Минске помешали танцевальному протесту

Силовики пресекли проведение в Минске танцевального протеста, который девушки собирались устроить в поддержку оппозиции у входа в парк Горького.

Еще до начала акции у входа в парк дежурил микроавтобус с силовиками. Девушки решили провести акцию на противоположной стороне парка, так как опасались задержаний, передает РИА «Новости».

Они пришли на акцию с цветами, однако разбежались, увидев силовиков. Несколько участниц решились станцевать прямо перед силовиками. Спустя некоторое время девушки разошлись.

В воскресенье в центре Минска собрались около 5 тыс. протестующих. В Гомеле правоохранители применили против участников несанкционированных акций слезоточивый газ и светошумовые боеприпасы.

По всей Белоруссии в воскресенье зафиксированы 22 протестные акции, число их участников значительно уменьшилось в сравнении с предыдущими выходными, заявили в МВД республики.