В центре Минска собралось больше 5 тыс. участников протеста

Взгляд
27 сентября, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:14  |  vz.ru
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Российские самолеты получили шанс потеснить Boeing и Airbus

Современные российские самолеты могут получить выгоду от мирового кризиса Сергей Савостьянов/ТАСС
Увольнения сотрудников, работающих над самолетом Sukhoi SuperJet 100, задержка выхода в серию второго в современной России собственного лайнера – МС-21. Все это может создать не очень хорошее впечатление о состоянии российского авиапрома. Однако пандемия серьезно ударила по Boeing и Airbus, не затронув при этом наш авиапром. Более того, текущая ситуация может помочь российским самолетам на мировом рынке. Подробности...
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Рушатся стереотипы о российской политической элите

Среди участников конкурса есть уже состоявшиеся в политике люди АНО «Россия — страна возможностей»
Приятная внешность, подвешенный язык и штат политтехнологов – уже недостаточный для современного политика набор. Какими знаниями и профессиональными качествами должен обладать человек, желающий прийти на смену нынешним российским политическим деятелям, рассказывают наставники и участники конкурса «Лидеры России. Политика».  Подробности...
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Москва показала, как будет защищать Белоруссию при нападении НАТО

Массовое применение десанта стало одним из элементов учений «Славянское братство» Виктор Толочко/Sputnik/РИА «Новости»
Демонстративный военный жест совершила Россия. В рамках учений «Славянское братство» бомбардировщики Ту-160 прошли над территорией Белоруссии в непосредственной близости от границ со странами НАТО. Кроме того, в учениях приняли участие сразу три дивизии ВДВ России. Как это связано с текущими политическими событиями в Белоруссии? Подробности...
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Зеленский боится примера, который украинцам показывает Лукашенко

Отношения Зеленского и Лукашенко испортились окончательно president.gov.ua
Еще недавно Зеленский и Лукашенко готовились вместе дружить против России, а теперь отношения Украины и Белоруссии стремительно ухудшаются. На чем была основана взаимосвязь Минска и Киева, почему сегодня Зеленский встал в ряды самых активных критиков белорусского президента и насколько далеко зайдет этот конфликт между двумя соседними странами? Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Турция ищет повод к войне на Южном Кавказе

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Военная победа в ходе блицкрига в Карабахе, на которую рассчитывают в Турции, откроет дорогу к еще большей войне. Потому позиция «пусть сами разбираются» – это «умиротворение агрессора» в стиле лорда Чемберлена. Подробности...

В Якутии едят мамонтов и выращивают арбузы

Андрей Манчук, политолог
Местные продукты из рыбы и дичи иногда могут быть дешевле привозной импортной дряни. К примеру, большой кусок оленины обойдется в 240 рублей, а колбаса из жеребятины стоит и того меньше. Подробности...

Почему воссоединение России и Белоруссии выгодно всем

Дмитрий Ольшанский, публицист
Ни один серьезный европейский народ не пустит Белоруссию дальше людской, и трезвая перспектива на той стороне – это лет тридцать ожидания допуска в Евросоюз, тяжелая гастарбайтерская работа и толкание локтями в очереди между Косово и Боснией. Подробности...
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Коронавирус: второе наступление на Москву

Эстония пошла путем Украины

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Туркмения добила русский язык

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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    В центре Минска собралось больше 5 тыс. участников протеста

    27 сентября 2020, 15:22

    Текст: Алексей Дегтярев

    В центральной части Минска собрались более 5 тыс. митингующих, правоохранительные органы начали теснить их с проспекта Победителей, сообщают СМИ.

    Милиция отводит протестующих в сторону улицы Мельникайте, на которой стоят автозаки, несколько человек задержаны, передает «Интерфакс». Часть демонстрантов перекрыла проезжую часть проспекта Победителей.

    Ранее белорусский оператор связи A1 сообщил, что белорусские госорганы потребовали снизить скорость мобильного интернета в Минске.

    На субботних акциях протеста в Белоруссии задержали 150 человек, 116 из них заключены под стражу, сообщало МВД республики.

    В субботу сообщалось, что на несанкционированном «женском марше» в Минске задержали 11 человек. При этом отмечалось, что задержанных активистку оппозиции Нину Багинскую и журналистку «Еврорадио» Юлию Мотузову уже отпустили.

    В четверг МВД Белоруссии сообщило, что минчане начали активно жаловаться на участников акций протеста.


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