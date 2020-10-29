Греф покинул совет директоров «Яндекса»

Акционеры «Яндекса» приняли решение не переизбирать главу «Сбера» Германа Грефа членом совета директоров, говорится в сообщении компании.

Также акционеры «Яндекса» переизбрали главу компании Аркадия Воложа в совет директоров в качестве исполнительного директора сроком на четыре года, а технического директора «Яндекса» Михаила Парахина – на один год в качестве неисполнительного директора, передает ТАСС.

Греф вошел в совет директоров «Яндекса» в 2014 году, в 2017 году срок его полномочий был продлен еще на три года. Летом 2020 года после закрытия сделки по разделению активов между Сбербанком и «Яндексом» Греф допускал, что не будет переизбираться на новый срок.

В июне «Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов: ведущая российская интернет-компания покупает долю банка в «Яндекс.Маркете», а крупнейший банк – долю «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах».