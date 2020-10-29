Синоптики сообщили о смещении климатической зимы в Москве

Климатическая зима в Москве наступит на две-три недели позже, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Климатическая зима наступает в Москве 10 ноября, когда происходит переход через ноль градусов в сторону отрицательных значений. По прогнозам этого не произойдет. Зима будет сдвинута в самом оптимистическом случае на конец ноября, но она будет в неустойчивом положении, переход через ноль будет сопровождаться волнами оттепели. То есть метеорологическая зима в этом году наступит с опозданием в две-три недели», – цитирует РИА «Новости» Тишковца.

По его словам, в ноябре будут заходы мощных антициклональных образований, которые делают предстоящий месяц очень засушливым.

«Ночами будет холодно, околонулевые температуры с вероятностью заморозков, а днем слабоположительные температуры. Но на фоне отсутствия осадков это не будет приводить к гололедным явлениям и приходам осадков в виде снега, потому что осадков не будет», – рассказал синоптик.

Он отметил, что снежный покров в ближайший месяц не ожидается. «Дата образования устойчивого снежного покрова приходится на 28 ноября, но это в самом оптимистическом варианте. Я думаю, что и это слишком оптимистично, как бы это не перешло на декабрь», – сказал Тишковец.

«Ноябрь будет на 1,5-2 градуса выше нормы с ощутимым дефицитом осадков. Декабрь – на 2,5-3 градуса теплее нормы, по осадкам должны укладываться в климатическую норму. Январь меня больше всего беспокоит, он внесет значимую аномалию тепла, как минимум выше нормы на 3,5-4 градуса, причем в эпицентре тепла окажется Центральная Россия», – добавил он.

При этом синоптик отметил, что ждать повтора прошлой рекордно теплой зимы вряд ли стоит. «Тем не менее превышение на 3,5-4 градуса, а то и выше, говорит о том, что будет много периодов с оттепелями, с таянием снега и очень мягкий вариант зимы. Хотя по осадкам должна быть норма. И февраль выше нормы на три градуса. Зимний сезон будет подтверждать тренд на особый вклад в глобальное потепление, зима в этом смысле более аномальна в тепловом варианте, чем летний период», – заключил Тишковец.

Ранее член-корреспондент Российской академии наук Игорь Мохов заявил, что в результате изменения климата засухи и морозы станут более продолжительными на территории России.

В сентябре Всемирная метеорологическая организация сообщила, что арктический морской лед, являющийся индикатором глобального изменения климата, сократился до минимального годового значения. Показатель снизился после летнего сезона таяния и аномально высоких температур летом в Сибири.

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