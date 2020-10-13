России предсказали продолжительные морозы и засухи

Взгляд
13 октября, вторник  |  Последнее обновление — 16:04  |  vz.ru
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Дешевая ипотека подхлестнула цены на жилье

В России цены на первичном рынке недвижимости пошли вверх Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Самая дешевая в российской истории ипотека под 6,5% может быть продлена сразу на год. Это уникальная поддержка и граждан, и отрасли. С другой стороны, в России заговорили об угрозе надувания ипотечного пузыря, как в США, и о росте цен на новостройки. Насколько обоснованны эти опасения? Подробности...
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Ботинок Хрущева стал оружием русофобов

Все фотографии Хрущева с ботинком в руке на трибуне ООН сделаны в фотошопе ИТАР-ТАСС/PHOTAS/DPA
Ровно 60 лет назад на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке случился знаменитый «инцидент с ботинком Хрущева», который до сих пор вспоминают как позор отечественной дипломатии. В реальности все происходило не так, как принято описывать, и стало частью информационной войны против СССР. Эту войну все еще можно выиграть постфактум.  Подробности...
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Как Британию и США убедили помогать Сталину

И танки, и авиационное топливо, и тушенка, и многое другое - все это поставлялось в СССР по программе ленд-лиза Александр Капустянский/РИА Новости
Программа ленд-лиза стала одним из самых знаковых соглашений внутри антигитлеровской коалиции Второй мировой войны. Однако, несмотря на политическую очевидность, ее техническая реализация сталкивалась с рядом сложностей. Каким образом эти сложности были преодолены, кто именно работал над организацией этой программы и как это воплощалось в конкретных дипломатических документах? Подробности...
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Кто и почему срывает перемирие в Карабахе

Боевые действия в Карабахе продолжаются, несмотря на заключенное перемирие PRESS OFFICE OF ARMENIAN DEFENSE/
Reuters
Достигнутое в карабахском конфликте перемирие явно срывается – и есть масса признаков того, что боевые действия продолжает Азербайджан. За которым, в свою очередь, стоит Турция, и именно Анкара осталась крайне недовольна заключенным в Москве перемирием. Чем недовольно турецкое руководство и как оно пытается отомстить Москве? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Соцсети готовятся к битве за демократию

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Инфодемия, захватившая социальные сети весной, обнажила ряд проблем с модерацией западных социальных интернет-площадок. Но то, что вначале принимали за безобидные ошибки алгоритмов, со временем приобрело четкие черты откровенной цензуры. Подробности...

Для выхода из глобального кризиса нужны пожарные

Анастасия Лихачева, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ
Передоговориться миру предстоит о многом: как случайно не уничтожить друг друга, ограничить соблазн уничтожить друг друга намеренно, как торговать и расплачиваться, как инвестировать, путешествовать, адаптироваться к климатическим, водным, продовольственным вызовам. Подробности...

Самоубийцы героями не бывают

Сергей Худиев, публицист, богослов
Возникает интересный парадокс, когда человек нужен его врагам живым, а его соратникам – мертвым. Самая эффективная сотня на Майдане – небесная сотня. Революция работает на жертвах; такова уж технология. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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    России предсказали продолжительные морозы и засухи

    13 октября 2020, 14:59

    Текст: Ксения Панькова

    В результате изменения климата засухи и морозы станут более продолжительными на территории России, сообщил член-корреспондент Российской академии наук Игорь Мохов.

    «Суммарный результат (оценки влияния разных сценариев изменения климата на процесс блокирования), что при глобальном потеплении при всех сценариях ожидаются более длительные блокирования и зимой, и летом. Это должно привести на фоне глобального потепления к более длительным засушливым региональным режимам и, как ни странно, морозным режимам на фоне общей тенденции потепления», – сказал Мохов на заседании президиума РАН, передает РИА «Новости».

    По его словам, это не противоречит глобальному потеплению.

    «Новые эффекты проявляются в последние десятилетия. Все чаще регистрируются на Черном море и в других регионах России смерчи. Статистика показывает, что ежегодно в России формируется до 150 смерчей, обычно первой, второй категории (по пяти-балльной шкале)», – сказал Мохов.

    Он отметил, что риск формирования смерчей возрастает в средних широтах.

    По его словам, в России количество опасных метеорологических явлений возросло в три-четыре раза за последние два десятилетия.

    «Особенно в России это проявляется в теплые месяцы и особенно летом. Это не случайно», – рассказал академик.

    Он подчеркнул, что рост температуры провоцирует увеличение влагоемкости, это позволяет единовременно выбрасывать большое количество осадков. С учетом того, что в России неоднородное изменение температуры, циркуляция атмосферы меняется, это приводит к более неоднородному выпадению осадков и в сопряженных районах могут быть и наводнения, и засухи.

    Академик привел в пример Иркутскую область, где в прошлом году, в Тулуне, наблюдалось масштабное наводнение, а в соседнем районе бушевали лесные пожары.

    По словам Мохова, скорость изменения климата без учета антропогенного воздействия объяснить невозможно. Число опасных природных явлений по всему миру, отметил ученый, выросло за последние 40 лет в четыре раза.

    Кроме того, он сообщил, что следующий год может быть холоднее, чем 2020.

    «Этот год начался в фазе Эль Ниньо (колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат – прим. ВЗГЛЯД.). А заканчивается в фазе Ла Нинья (более холодный аналог Эль Ниньо – прим. ВЗГЛЯД). Следующий год, можно ожидать, что он будет холоднее, чем этот», – сказал академик

    Он добавил, что в годы, подобные 2020, происходит большее количество экстремальных погодных событий по сравнению с годами, когда Эль Ниньо и Ла Нинья находятся в нейтральных фазах.

    В сентябре Всемирная метеорологическая организация сообщила, что арктический морской лед, являющийся индикатором глобального изменения климата, сократился до минимального годового значения. Показатель снизился после летнего сезона таяния и аномально высоких температур летом в Сибири.

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