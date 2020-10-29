Ереван сообщил об уничтожении турецкого беспилотника в Карабахе

Подразделения ПВО армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) рано утром в четверг сбили турецкий беспилотник «Байрактар», сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

«Подразделения ПВО Арцаха (непризнанная НКР) уничтожили очередной турецкий ударный беспилотник «Байрактар», – передает ТАСС слова Степанян.

Между тем пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщил об ожесточенных боях неподалеку от сел Аскеранского района НКР.

«Интенсивные боевые действия на различных участках передовой линии продолжаются. Армия обороны (Карабаха) ведет особенно ожесточенные бои близ сел Аветараноц, Сгнах и Акнахбюр Аскеранского район. Противник несет большие потери», – написал Погосян в Facebook.

Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. В конце прошлой недели Армения и Азербайджан в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня. Позднее стороны обвинили друг друга в нарушении договренностей. Газета

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.

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