На Украине продлили режим ЧС по коронавирусу

Украинское правительство решило продлить режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии до конца года по инициативе министерства здравоохранения страны.

Правительство внесло правки в свое распоряжение от 25 марта «О переводе единой государственной системы гражданской защиты в режим чрезвычайной ситуации», по которому режим ЧС действовал до 31 октября, передает ТАСС.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключил возможность закупки вакцины от коронавируса в России, если она будет одобрена ВОЗ. Однако позже он предложил пока не рассматривать возможность закупки российской вакцины от коронавируса, потому что, по его словам, она не прошла определенные стадии клинических испытаний. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал украинских политиков за прививку российской вакциной. Через некоторое время Зеленский анонсировал производство украинской вакцины от коронавируса, назвав ее «уникальной».