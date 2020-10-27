Песков ответил на вопрос о контактах Путина с ушедшим на самоизоляцию Лавровым

Президент России Владимир Путин лично не контактировал с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, который ушел на самоизоляцию после возвращения из Греции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет», – сказал Песков на вопрос о личном контакте президента с министром, передает РИА «Новости».

Напомним, Лавров будет находиться на самоизоляции из-за контакта с инфицированными COVID-19 людьми. Ранее запланированные визиты и встречи министра переносятся на более поздний срок.