Путин назвал принцип поддержки кинотеатров

Президент Владимир Путин предложил поддерживать во время пандемии преимущественно те кинотеатры, где демонстрируются российские кинофильмы.

«По поводу поддержки предприятий кинопроката: может быть, так же, как в других сферах, поддержать именно те предприятия и в том объеме, которые прокатывают именно российские фильмы?» – сказал президент на заседании совета по культуре и искусству, передает ТАСС.

Советник президента Владимир Толстой в свою очередь сообщил, что доходы кинотеатров в 2020 году сократятся на 60%, в денежном выражении это составит порядка 35 млрд рублей.

В августе Минкультуры заявляло, что заполняемость залов в кинотеатрах от 50 до 70% позволит им выйти из сложной ситуации, в которой они оказались из-за пандемии, а 100% заполняемость бывает в основном только в «премьерные» недели.