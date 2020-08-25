Минкультуры назвало оптимальную заполняемость кинозалов

Заполняемость залов в кинотеатрах от 50 до 70% позволит им выйти из сложной ситуации, в которой они оказались из-за пандемии, а 100% заполняемость бывает в основном только в «премьерные» недели, считает министр культуры Ольга Любимова.

Министр культуры отметила, что ограничения по наполняемости залов определяют региональные управления Роспотребнадзора в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки. Там, где процент заболевших COVID-19 не очень велик, заполняемость может составлять 70%, передает «Интерфакс».

«Если у нас будет в большинстве регионов заполняемость от 50 до 70% в зале, то это уже позволит комфортно существовать, главное, чтобы было достаточное количество премьер, которое заинтересует зрителей», – сказала Любимова.

Она добавила, что представителям отрасли предстоит понять, как вернуть зрителей в залы.

«Люди пока не стремятся в кино, нам предстоит понять, с чем это связано – только с ковидом или с традиционным августом – вы знаете, это не лучший месяц. Сейчас все будут возвращаться домой, как правило, цифры проката стремятся вверх, когда дети возвращаются в город. В данной ситуации нам нужно ограничить число посетителей, предстоит сложный год, никаких иллюзий нет», – отметила Любимова.

Ранее председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов заявил, что российская киноотрасль может потерять половину кассовых сборов в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом.

Напомним, в марте Сельянов заявил газете ВЗГЛЯД, что из-за вспышки коронавируса российское кино понесет финансовые и другие потери, а некоторые кинотеатры обанкротятся.