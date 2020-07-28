Киноотрасли России спрогнозировали потерю половины кассовых сборов

Российская киноотрасль может потерять половину кассовых сборов в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом, заявил председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.

«Относительно общей ситуации в киноиндустрии – она действительно сложная. Консенсус существует, он прогнозный. Надеюсь, не оправдается, что сборы будут на 50% от мирного времени. Это означает огромные проблемы для российских кинотеатров и правообладателей», – передает РИА «Новости» слова Сельянова.

По словам гендиректора Объединенной сети кинотеатров («Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино») Алексея Васясина, важным моментом на данный момент является то, насколько быстро получится вернуться к привычным цифрам проката.

«Если говорить в целом: индустрия, наверное, потеряла порядка 50 млрд рублей, если говорить о кинотеатральном рынке, то порядка 30 млрд. Если говорить о сети, то это около 6-7 млрд», – сказал он.

Напомним, в марте Сельянов заявил газете ВЗГЛЯД, что из-за вспышки коронавируса российское кино понесет финансовые и другие потери, а некоторые кинотеатры обанкротятся.

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