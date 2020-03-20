Режиссер оценил потери российской киноиндустрии из-за коронавируса

Из-за вспышки коронавируса российское кино понесет финансовые и другие потери, а некоторые кинотеатры обанкротятся, заявил газете ВЗГЛЯД известный продюсер, президент Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.

Ассоциация владельцев кинотеатров попросила у государства поддержку отрасли из-за ситуации с распространением коронавируса. В объединении объяснили, что приходится переносить релизы новых фильмов и останавливать съемки текущих проектов. Также в ассоциации опасаются массового закрытия кинотеатров в России.

«Понятно, что кинотеатры – основа киноиндустрии. В связи с вирусом посещаемость у них сильно снизилась, люди опасаются. Многие премьеры перенесены на осень, а некоторые даже на следующий год. То есть репертуар сильно обеднел, что также отражается на посещаемости. Поэтому банкротство какого-то количества кинотеатров становится реальным сценарием развития событий», – говорит Сельянов.

Продюсер рассказывает, что из-за вспышки вируса досталось и съемочным группам. Приходится соблюдать всевозможные меры предосторожности, из-за чего невозможно снять некоторые кадры. Кроме того, стало теперь нельзя снимать в больницах, школах и некоторых других заведениях, возникают трудности с поиском альтернатив.

«Надо понимать, что у нас все-таки большая часть съемок фактически заканчивается в октябре, потому что дальше короткий световой день. Прервать съемку фильмов на 2-3 месяца, а потом возобновить не получится. Все придется переносить на следующий год, что гарантирует финансовые и временные потери», – объясняет Сельянов.

Проще в данной ситуации тем, кто может перейти на удаленный график работы - например, это студии компьютерной графики или анимации, продолжает продюсер. Но такой режим все же резко замедляет скорость производства. Соответственно, дорожает проект, вводятся дополнительные расходы на расширение каналов связи, а также обеспечение сотрудников необходимой техникой и программами.

«В результате всех этих факторов у нас останавливается производство фильмов, они переносятся на неопределенный срок, замораживаются деньги, кредитные и инвестиционные ресурсы, которые взяты для реализации картины», – резюмировал Сельянов.

Из-за вспышки нового коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге до 30 апреля запретили проводить массовые мероприятия более чем с 50 участниками. В связи с этим некоторые крупные сети кинотеатров культурной столицы России приняли решение прекратить показ фильмов до конца срока действия распоряжения, а московские продолжили свою работу, ограничив количество доступных билетов на сеанс.