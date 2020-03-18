Кинотеатры попросили Мишустина помочь им из-за ситуации с коронавирусом

Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой оказать государственную поддержку отрасли из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщил председатель ассоциации Олег Березин.

«Мы сегодня направили письмо, обратились к правительству с просьбой поддержать. Мы понимаем, что для нас последствия растянутся чуть дольше, чем для некоторых других отраслей, потому что мы сейчас сталкиваемся с ситуацией и переноса релизов новых фильмов, и с остановкой съемок фильмов, которые планировались на конец года и на начало следующего года. Мы понимаем, что будет некая боязнь зрителей посещения кинотеатров еще какое-то время, когда снимется особый режим. Для нас это затяжная история», – рассказал Березин «Интерфаксу».

По его словам, в письме Мишустину ассоциация попросила разработать меры поддержки отрасли кинотеатрального показа, чтобы предотвратить массовое закрытие кинотеатров в России.

Так, кинотеатры просят уменьшить в два раза на срок до шести месяцев социальные страховые взносы и подоходный налог, ввести льготное кредитования для организаций в сфере массово-культурных мероприятий и сократить для них коммунальные платежи.

Березин также отметил, что Ассоциация просит правительство признать ситуацию с пандемией форс-мажорной для киноотрасли.

«Мы хотим, чтобы ситуацию признали форс-мажорной, как и для туристической, авиационной отраслей, чтобы в сфере кинотеатрального показа все-таки ситуацию признали форс-мажорной. Тогда уже кинотеатры смогут принимать решения (о дальнейшей работе, – прим. ВЗГЛЯД)», – добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин предложил бесплатный доступ к онлайн-просмотру кино из-за вируса.

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