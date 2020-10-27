Врач рассказал о людях, которые не заражаются коронавирусом

Определенная группа людей может не заболеть коронавирусом даже при многократном взаимодействии с инфицированными, сообщил директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

«Мы пока еще не можем сформулировать, какие биомаркеры этой резистентности, но то, что есть определенная группа лиц, которые не заболевают при многократном контакте с больными, причем не просто с больными, а с больными, которые являются вирусовыделителями, – это действительно так», – передает слова Тотоляна РИА «Новости».

Как считает профессор, соблюдение эпидемиологических правил не влияет на этот феномен.

Ранее руководитель отдела арбовирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского, профессор Александр Бутенко назвал газете ВЗГЛЯД среднюю продолжительность эпидемий коронавируса.

В августе президент России Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Ожидается, что в гражданский оборот российская вакцина поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.