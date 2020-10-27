Вирусолог назвал среднюю продолжительность эпидемий коронавируса

Подобные COVID-19 эпидемии ранее длились от года и дольше, а некоторые существуют и по сей день, только не в таких масштабах, как раньше, заявил газете ВЗГЛЯД руководитель отдела арбовирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского, профессор Александр Бутенко.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в феврале-марте ситуация с коронавирусной инфекцией снова обострится, а существенный спад заболеваемости можно ждать только к лету следующего года. Для того, чтобы эпидемия пошла на убыль, необходимо выработать иммунитет к вирусу. В целом, по прогнозам ведомства, COVID-19 может быть активен еще минимум полтора года.

«Вообще, в природе коронавирусы – очень занозные вирусы. Например, SARS-CoV (тяжелый острый респираторный синдром), который был в 2002–2003 или MERS-CoV (ближневосточный респираторный синдром). Первая пандемия (SARS-CoV) охватила 38 стран, но она исчезла довольно быстро, в течение года приблизительно. Просто вирус исчез. Причем до сих пор непонятно, по каким причинам», – говорит Бутенко.

Он рассказывает, что в общей сложности ученые склоняются к тому, что тогда подействовали принятые противоэпидемические меры, а также за счет выработки своего рода иммунитета. При этом он уточняет, что не пришлось прибегать к вакцинации или каким-то особенным средствам лечения.

«Во время инфекции MERS на Ближнем Востоке (в основном это Саудовская Аравия, Иордания и другие ближайшие страны) оказалась более тяжелой, там летальность достигала 40 %. И стоит отметить, что проявилась она тоже в виде пандемии, но, конечно, было не такое большое количество случаев. Помню, был завозной случай в Корею, когда там заболело примерно 180 человек от одного носителя», – рассказывает вирусолог.

Тем не менее, она не превратилась в «пандемию широкого масштаба», как это произошло с заболеваемостью COVID-19. При этом он уточняет, что единичные случаи заражения MERS-CoV регистрируют и сегодня – вирус никуда не пропал, но уже не представляет глобальной проблемы здравоохранения стран.

«Конечно, есть математические модели, по которым можно рассчитать то, что нас приблизительно ждет в будущем, основываясь на эпидемиологических данных, различных параметрах (сохранение вируса в природе, частота его передачи от человека к человеку, длительность инкубационного периода и другие)», – отмечает Бутенко.

Собеседник вспоминает, что такую модель, например, построили в начале 2020 года китайские специалисты. Тогда они рассчитали, что ситуация с коронавирусом в Китае стабилизируется приблизительно на 90 тыс. случаев, что и оправдалось. На сегодняшний день в стране зарегистрировано чуть более 91 тыс. заболевших.

Тем не менее, в России складывается, по мнению вирусолога, немного иная ситуация: здесь, полагаясь на «существенный летний спад» заболеваемости, начали открывать границы, активно развивать туризм, да и сам народ существенно расслабился и попросту начал игнорировать рекомендации ведомств, в связи с чем снова пошел рост заболевших.

«Очевидно, что при расчетах на будущее, также нужно учитывать тех, кто получил иммунитет, переболев кононавирусом, либо если человек был бессимптомником. Это один из главных факторов, который довольно медленно набирает обороты. Исходя из всего вышесказанного однозначный прогноз, тем более по заболеваемости в феврале–марте я дать не могу, потому что до этого пока еще далеко», – подытожил Бутенко.

В Роспотребнадзоре также рассказали, что ноябре, возможно, количество новых случаев заражения коронавируса стабилизируется и наступит некая «передышка». При этом такой расклад возможен при условии, что граждане будут соблюдать все принятые противоэпидемиологические меры.

По данным на 27 октября в России выявлено более 1,5 млн пациентов с COVID-19. За последние сутки зарегистрировано 16 550 заболевших.